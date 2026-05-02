Atelier L’art du Thé Médiathèque Poiroux
Atelier L’art du Thé Médiathèque Poiroux jeudi 23 juillet 2026.
Poiroux
Atelier L’art du Thé
Médiathèque 73 Impasse de la Fignousière Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 19:50:00
Date(s) :
2026-07-23
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Médiathèque 73 Impasse de la Fignousière Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
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English :
L’événement Atelier L’art du Thé Poiroux a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral