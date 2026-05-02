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Atelier L’art du Thé Médiathèque Poiroux

Atelier L’art du Thé Médiathèque Poiroux jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 73 Impasse de la Fignousière

Ville : 85440 Poiroux

Département : Vendée

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Poiroux

Atelier L’art du Thé

Médiathèque 73 Impasse de la Fignousière Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 19:50:00

Date(s) :
2026-07-23

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Médiathèque 73 Impasse de la Fignousière Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

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English :

L’événement Atelier L’art du Thé Poiroux a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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