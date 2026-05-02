Atelier L’art du Thé Médiathèque Poiroux

Poiroux

Atelier L’art du Thé

Médiathèque 73 Impasse de la Fignousière Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 19:50:00

Date(s) :

2026-07-23

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Médiathèque 73 Impasse de la Fignousière Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

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English :

L’événement Atelier L’art du Thé Poiroux a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral