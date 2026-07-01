Informations pratiques

Poiroux

Les mercredis de l’abeille à la Folie de Finfarine

Chemin des Écoliers Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

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Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50 contact@finfarine.fr

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English :

L’événement Les mercredis de l’abeille à la Folie de Finfarine Poiroux a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral