Atelier Le futur, c’est toi ! Avec Vanessa Meister., MEG, Genève

Atelier Le futur, c’est toi ! Avec Vanessa Meister. Samedi 9 mai, 11h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Plongez dans un atelier créatif inspiré par l’univers coloré de Vanessa Meister dans le cadre de l’exposition « Le futur, c’est quoi ? ». Petit-e-s et grand-e-s sont invité-e-s à imaginer leur propre « mot du futur » et à créer une carte de jeu originale en la stylisant à la manière de l’artiste. Un moment ludique et créatif à partager en famille pour imaginer ensemble les futurs possibles.

Vanessa Meister est une designer et illustratrice suisse basée à Kochi, en Inde, depuis 2010. Son travail explore les relations entre couleur, ligne, forme et motif à travers des supports variés, mêlant techniques analogiques et numériques dans une approche intuitive et narrative.

L’atelier est gratuit et a lieu en continu de 11h à 18h. Il n’y a pas besoin de s’inscrire, nous vous accueillons au fur et à mesure dans la limite des places disponibles.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://vanessameister.com/about »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Atelier Le futur, c’est toi ! Avec Vanessa Meister. Exposition temporaire. Samedi 9 mai de 11h à 18h.

Graphisme Vanessa Meister