Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx
Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx mercredi 8 juillet 2026.
Mourenx
Atelier Le geste et l’image
Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier photo autour du portrait et de l’architecture avec le Club de photo de Mourenx. .
Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 80 contact@lemix.fr
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English : Atelier Le geste et l’image
L’événement Atelier Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn
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