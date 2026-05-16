Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx

Mourenx

Atelier Le geste et l’image

Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier photo autour du portrait et de l’architecture avec le Club de photo de Mourenx. .

Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 80 contact@lemix.fr

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English : Atelier Le geste et l’image

L’événement Atelier Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn