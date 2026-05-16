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Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx

Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx

Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Médithèque du Mix

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mourenx

Atelier Le geste et l’image

Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Atelier photo autour du portrait et de l’architecture avec le Club de photo de Mourenx.   .

Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 80  contact@lemix.fr

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English : Atelier Le geste et l’image

L’événement Atelier Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn

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