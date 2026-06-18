Atelier lego gravure Granville
Atelier lego gravure Granville jeudi 30 juillet 2026.
Granville
Atelier lego gravure
9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 15:30:00
Date(s) :
2026-07-30
C’est parti pour la créativité ! Et si on détournait l’utilisation des fameuses briques LEGO en les mêlant à la peinture ? Durant cet atelier, les enfants vont créer un motif en assemblant des pièces LEGO, puis encrer leur œuvre pour réaliser une peinture qu’ils pourront emporter chez eux.
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte pour partager le moment: réserver une place adulte. .
9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier lego gravure
L’événement Atelier lego gravure Granville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer
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