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Atelier Les 5 langages de l’amour Rue des Tulipes Parthenay

jeudi 16 juillet 2026 · Rue des Tulipes · Parthenay

Atelier Les 5 langages de l’amour Rue des Tulipes Parthenay

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Rue des Tulipes
Adresse
Pôle enfance Maurice-Caillon
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Atelier Les 5 langages de l’amour

Rue des Tulipes Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :
2026-07-16

L’Arpentèle vous propose de participer à un atelier Les clés pour une relation épanouie animé par Estelle Poirault, spécialiste bien-être.

Tout public.

Inscription obligatoire (places limitées).

Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle.   .

Rue des Tulipes Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43  accueil.larpentele@csc79.org

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English : Atelier Les 5 langages de l’amour

L’événement Atelier Les 5 langages de l’amour Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine

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