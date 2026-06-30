Atelier Les 5 langages de l’amour Rue des Tulipes Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Atelier Les 5 langages de l’amour

Rue des Tulipes Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:30:00

fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

L’Arpentèle vous propose de participer à un atelier Les clés pour une relation épanouie animé par Estelle Poirault, spécialiste bien-être.

Tout public.

Inscription obligatoire (places limitées).

Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle. .

Rue des Tulipes Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Atelier Les 5 langages de l’amour

L’événement Atelier Les 5 langages de l’amour Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine