Atelier Les 5 langages de l’amour Rue des Tulipes Parthenay
jeudi 16 juillet 2026 · Rue des Tulipes · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Atelier Les 5 langages de l’amour
Rue des Tulipes Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
L’Arpentèle vous propose de participer à un atelier Les clés pour une relation épanouie animé par Estelle Poirault, spécialiste bien-être.
Tout public.
Inscription obligatoire (places limitées).
Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle. .
Rue des Tulipes Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Les 5 langages de l’amour
L’événement Atelier Les 5 langages de l’amour Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Ma famille et moi soirée de clôture Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay 30 juin 2026
- Danse femmes atelier de danse contemporaine et féminine L’Archipel Parthenay 1 juillet 2026
- Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay 1 juillet 2026
- Partageons nos jeux préférés ! Maison de l’enfance Parthenay 1 juillet 2026
- Atelier autour de la laine Médiathèque Parthenay Parthenay 3 juillet 2026