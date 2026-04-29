Bolquère

ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES

31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

ATELIER: LES ANIMAUX DE PYRÉNÉES & LEURS TRACES

16h 18h | Office de Tourisme Pyrénées 2000

5€/enfant, sur inscription par téléphone.

Cette activité permet aux enfants de découvrir la faune de montagne à travers plusieurs ateliers moulage de traces en argile et atelier de dessin.

Un moment convivial et créatif pour apprendre en s’amusant, au cœur de la nature pyrénéenne.

.

31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

WORKSHOP: PYRENEAN ANIMALS & THEIR TRACKS

16h 18h | Pyrénées 2000 Tourist Office

5/child, registration by phone.

This activity enables children to discover mountain fauna through several workshops: clay trace molding and a drawing workshop.

A friendly, creative way to learn while having fun, in the heart of Pyrenean nature.

L’événement ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère a été mis à jour le 2026-04-29 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000