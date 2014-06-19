Atelier les bienfaits des huiles essentielles au Château Latour-Ségur Château Latour-Ségur Lussac vendredi 19 juin 2026.

Lussac

Atelier les bienfaits des huiles essentielles au Château Latour-Ségur

Château Latour-Ségur 1 Lieu dit Latour Lussac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Atelier Les bienfaits des huiles essentielles — Château Latour-Ségur (Lussac)

Laurence Pourtalès, conseillère en aromathérapie, anime un atelier autour des bienfaits des huiles essentielles pour les enfants et leurs parents. Des outils doux et naturels pour accompagner le quotidien de votre famille.

Au programme, on parlera notamment de

– comment utiliser les huiles essentielles de manière sécuritaire

– gérer les émotions

– créer un climat serein et apaisant

– favoriser le sommeil, l’attention et la concentration

– préparer sa trousse de l’été

Possibilité de se procurer des huiles lors de l’atelier, sans obligation d’achat.

Vendredi 19 juin à 14h

Château Latour-Ségur — Lussac

Coût de l’atelier 5 € par personne, au profit de l’association Pour un Enfant , qui soutient la scolarité des enfants malades.

Inscription

contact@lauraroma.com ou au 06 09 64 29 21 .

Château Latour-Ségur 1 Lieu dit Latour Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 64 29 21 contact@lauraroma.com

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English : Atelier les bienfaits des huiles essentielles au Château Latour-Ségur

L’événement Atelier les bienfaits des huiles essentielles au Château Latour-Ségur Lussac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Saint-Emilion