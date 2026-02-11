Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs Mont

Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs

Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs Mont dimanche 22 février 2026.

Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs

19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Avec Coralie Laherrere (bénévole et ex professeur des écoles).   .

19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57  lamontgolfiere.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs

L’événement Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs Mont a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Coeur de Béarn