Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs Mont
Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs Mont dimanche 22 février 2026.
Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs
19 rue du Vieux Mont Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Avec Coralie Laherrere (bénévole et ex professeur des écoles). .
19 rue du Vieux Mont Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 64 57 lamontgolfiere.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs
L’événement Atelier Les Créa de Cora tout en couleurs Mont a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Coeur de Béarn