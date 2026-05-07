Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs Bibliothèque L’Absie

L’Absie

Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Des créations écrites sur papier et sur écran, un soupçon d’IA pour les illustrer et c’est parti pour dessiner des compositions collectives qui viendront ensuite s’animer à l’écran.

À partir de 8 ans, réservation conseillée. .

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr

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English : Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs

L’événement Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs L’Absie a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bocage Bressuirais