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Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs Bibliothèque L’Absie

Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs Bibliothèque L’Absie

Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs Bibliothèque L’Absie mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 11 Rue Raymond Migaud

Ville : 79240 L'Absie

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

L’Absie

Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Des créations écrites sur papier et sur écran, un soupçon d’IA pour les illustrer et c’est parti pour dessiner des compositions collectives qui viendront ensuite s’animer à l’écran.
À partir de 8 ans, réservation conseillée.   .

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54  bibliotheque.labsie@agglo2b.fr

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English : Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs

L’événement Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs L’Absie a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bocage Bressuirais