Visite guidée de l’abbatiale de L’Absie, Église abbatiale Notre-Dame De L’Absie, L’Absie

Visite guidée de l’abbatiale de L’Absie 19 et 20 septembre Église abbatiale Notre-Dame De L’Absie Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition dans l’église de L’Absie consacrée à la restauration du vitrail réalisé en mémoire de l’assassinat de l’abbé Burnet Merlin, à la chapelle Saint-Étienne.

Église abbatiale Notre-Dame De L’Absie Place de l’église, 79240 L’Absie L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Construite en granit, l’église romane présentait une configuration en forme de longue croix latine, avec un clocher situé au niveau du transept et de la façade. De nos jours, on peut encore observer le plan d’origine, qui a été peu modifié, ainsi qu’une fenêtre et des portes murées dans le transept.

L’église a été entièrement reconstruite après la guerre de Cent Ans grâce à l’abbé Bernard d’Appelvoisin, durant la seconde moitié du XVe siècle, et elle a été transformée en église paroissiale en 1824. Auparavant, elle était réservée aux moines bénédictins de l’abbaye.

Classée au titre des Monuments historiques en 1932, cette église abbatiale possède un véritable trésor : des peintures murales datant du Moyen Âge. De plus, son clocher est également inscrit à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1926.

exposition dans l’église de l’Absie concernant la restauration du vitrail en mémoire de l’assassinat de l’abbé Burnet Merlin à la Chapelle Saint Etienne

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