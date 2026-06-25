Atelier les mains dans la terre Morlaix
Atelier les mains dans la terre Morlaix vendredi 10 juillet 2026.
Morlaix
Atelier les mains dans la terre
18 Rue de Brest Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Prendre un moment pour modeler, malaxer et fabriquer un objet en argile de ses mains, au cœur d’un atelier de poterie professionnel, c’est aussi l’occasion de découvrir le processus qui permet de produire un objet en poterie : après la fabrication, c’est le séchage, les cuissons et l’émaillage, qui seront assurés par Manuelle, céramiste. Enfin, c’est, quelques semaines plus tard, la surprise de l’objet terminé que vous venez chercher à l’atelier. .
18 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 47 66 98 04
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English :
L’événement Atelier les mains dans la terre Morlaix a été mis à jour le 2026-06-25 par OT BAIE DE MORLAIX
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