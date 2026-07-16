Atelier “Les monuments en scène !”, Office de tourisme de Pau, Pau
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Pau · Pau
Informations pratiques
Atelier “Les monuments en scène !” 19 et 20 septembre Office de tourisme de Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Atelier « Les monuments en scène ! »
Samedi et dimanche à 15h.
Découvrez en famille, dès 6 ans, les monuments emblématiques de la place Royale et amusez-vous à les réinterpréter dans un roman-photo lors d’un atelier créatif.
Durée : 1h30.
Matériel fourni.
Inscription auprès de Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou sur www.tourismepau.com.
Rendez-vous devant l’office de tourisme, place Royale.
Une proposition du service Ville d’art et d’histoire de Pau.
Public familial.
Office de tourisme de Pau Pl. Royale, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559272708 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}] [{« link »: « http://www.tourismepau.com »}]
ATELIER “LES MONUMENTS EN SCÈNE !”
©Ville de Pau
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