Un été au ciné Vingt Dieux Parc Ridgway Pau

Informations pratiques

Pau

Un été au ciné Vingt Dieux

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 22:15:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

De Louise Courvoisier

Totone, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les bals du Jura avec sa bande de potes. Mais la réalité le rattrape il doit s’occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remporterait la médaille d’or du concours agricole et 30 000 euros.

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Vingt Dieux

L’événement Un été au ciné Vingt Dieux Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau