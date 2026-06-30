Spectacle son et lumière: Le fabuleux destin de Bernadotte Façade de l’église Saint-Jacques Pau
vendredi 17 juillet 2026 · Façade de l'église Saint-Jacques · Pau
Informations pratiques
Pau
Spectacle son et lumière: Le fabuleux destin de Bernadotte
Façade de l’église Saint-Jacques 8 Rue Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 22:00:00
fin : 2026-08-22 23:15:00
Date(s) :
2026-07-16
À Pau, sur la façade de l’église Saint-Jacques, le spectacle son et lumière “Le Fabuleux destin de Bernadotte” anime les soirées d’été au cœur du centre-ville. Entre le 16 juillet et le 22 août 2026, les projections sont programmées du jeudi au samedi, de 22h à 23h15.
Ce rendez-vous gratuit retrace le parcours singulier de Jean-Baptiste Bernadotte, enfant de Pau devenu roi de Suède et de Norvège. Images, lumière et récit habillent la pierre de l’église pour faire revivre une histoire paloise hors du commun, accessible à tous, en famille, entre amis ou au fil d’une soirée en ville. .
Façade de l’église Saint-Jacques 8 Rue Bernadotte Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Spectacle son et lumière: Le fabuleux destin de Bernadotte
L’événement Spectacle son et lumière: Le fabuleux destin de Bernadotte Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau
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