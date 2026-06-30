Spectacle son et lumière: Le fabuleux destin de Bernadotte Façade de l’église Saint-Jacques Pau

Informations pratiques

Pau

Spectacle son et lumière: Le fabuleux destin de Bernadotte

Façade de l’église Saint-Jacques 8 Rue Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 22:00:00

fin : 2026-08-22 23:15:00

Date(s) :

2026-07-16

À Pau, sur la façade de l’église Saint-Jacques, le spectacle son et lumière “Le Fabuleux destin de Bernadotte” anime les soirées d’été au cœur du centre-ville. Entre le 16 juillet et le 22 août 2026, les projections sont programmées du jeudi au samedi, de 22h à 23h15.

Ce rendez-vous gratuit retrace le parcours singulier de Jean-Baptiste Bernadotte, enfant de Pau devenu roi de Suède et de Norvège. Images, lumière et récit habillent la pierre de l’église pour faire revivre une histoire paloise hors du commun, accessible à tous, en famille, entre amis ou au fil d’une soirée en ville. .

Façade de l’église Saint-Jacques 8 Rue Bernadotte Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Spectacle son et lumière: Le fabuleux destin de Bernadotte

L’événement Spectacle son et lumière: Le fabuleux destin de Bernadotte Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau