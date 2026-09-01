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AGENDA · Fillé

Atelier Les pâtisseries de Cyprien Fillé

samedi 12 septembre 2026 · Fillé

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue du Canal
Ville
72210 Fillé
Département
Sarthe
Tarif
8 8 8

Fillé

Atelier Les pâtisseries de Cyprien

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 16:45:00

Date(s) :
2026-09-12

Chacun repart avec sa création gourmande !
Les participants visitent le moulin Cyprien pour comprendre l’histoire du lieu, comment fonctionne un moulin et comment on produisait de la farine autrefois, puis ils mettent la main à la pâte pour incorporer méticuleusement chaque ingrédient et fabriquer leur propre petit gâteau.

8€ par participant / 6 ans et + / durée 1h30 à 2h   .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10  ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

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English :

Everyone leaves with their own gourmet creation!

L’événement Atelier Les pâtisseries de Cyprien Fillé a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Sarthe

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