Atelier Les pâtisseries de Cyprien Fillé
samedi 12 septembre 2026 · Fillé
Informations pratiques
Fillé
Atelier Les pâtisseries de Cyprien
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 16:45:00
Date(s) :
2026-09-12
Chacun repart avec sa création gourmande !
Les participants visitent le moulin Cyprien pour comprendre l’histoire du lieu, comment fonctionne un moulin et comment on produisait de la farine autrefois, puis ils mettent la main à la pâte pour incorporer méticuleusement chaque ingrédient et fabriquer leur propre petit gâteau.
8€ par participant / 6 ans et + / durée 1h30 à 2h .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Everyone leaves with their own gourmet creation!
L’événement Atelier Les pâtisseries de Cyprien Fillé a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Sarthe
À voir aussi à Fillé (Sarthe)
- Atelier Land art, l’art en extérieur 3-6 ans Fillé 16 septembre 2026
- Atelier Dans la peau d’un street artiste Fillé 16 septembre 2026
- Journée pêche au feeder Fillé 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Ateliers Fillé 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées et thématiques Fillé 19 septembre 2026