Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin 3-6 ans Fillé

Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin 3-6 ans
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-10-28 11:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-07-22 2026-08-12 2026-09-02 2026-09-23 2026-10-21 2026-10-28
Après une visite du moulin Cyprien, les enfants découvrent et expérimentent la transmission du mouvement au moyen d’engrenages et fabriquent leur propre roue à aubes.
L’occasion de parler des différents types de moulins mais aussi plus largement des sources d’énergie renouvelable.
6€ par participant 3 à 6 ans durée 1h .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
English :
After a tour of the Cyprien mill, children discover and experiment with the transmission of motion by means of gears, and build their own waterwheel.
