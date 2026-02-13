Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin 3-6 ans

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-10-28 11:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-07-22 2026-08-12 2026-09-02 2026-09-23 2026-10-21 2026-10-28

Après une visite du moulin Cyprien, les enfants découvrent et expérimentent la transmission du mouvement au moyen d’engrenages et fabriquent leur propre roue à aubes.

L’occasion de parler des différents types de moulins mais aussi plus largement des sources d’énergie renouvelable.

6€ par participant 3 à 6 ans durée 1h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a tour of the Cyprien mill, children discover and experiment with the transmission of motion by means of gears, and build their own waterwheel.

L’événement Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin 3-6 ans Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe