Atelier Peindre avec des végétaux 3-6 ans

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 11:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-07-29

Pendant des siècles, l’homme a créé des couleurs, pour teindre des tissus ou fabriquer de la peinture, grâce à des matières naturelles.

Les enfants doivent deviner quels élément naturel ont produit les couleurs qu’ils vont ensuite utiliser pour réaliser ensuite une œuvre visuelle à partir de la peinture créée.

6€ par participant 3 à 6 ans durée 1h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

For centuries, man has been creating colors, dyeing fabrics or making paint, using natural materials.

