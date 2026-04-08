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Les Nuits de l’Île Fillé

Les Nuits de l’Île Fillé vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Rue du Canal

Ville : 72210 Fillé

Département : Sarthe

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Fillé

Les Nuits de l’Île

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Caroll Macsana
Pour le deuxième concert des Nuits de l’Ile, toujours en présence d’un food-truck et au pied de la terrasse du bar, le duo Caroll Macsana interprête les grands tubes anglo-saxons des années 1960 et 1970 dans une ambiance conviviale.   .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10  ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

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English :

Caroll Macsana

L’événement Les Nuits de l’Île Fillé a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe

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