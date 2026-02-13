Atelier Créé ton blason Fillé

Atelier Créé ton blason

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-07-08 2026-07-30 2026-08-06

Dans le cadre d’une résidence d’artiste qui a débuté au printemps 2025, l’artiste Lucas Desmesures rencontre différents publics sur toutes les communes du Val de Sarthe à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de la Communauté de communes.

L’objectif ? Traduire de manière artistique ce qui fait l’identité de ce territoire via la création de symboles, de blasons, de drapeaux, exposés au Centre d’Art de l’île MoulinSart de juin à début août 2026. Après une découverte animée de l’exposition, les enfants sont invités à imaginer leur propre vocabulaire symbolique pour créer, avec la technique du découpage et du collage, un blason à leur image.

6€ par participants 6 ans et + durée 1h à 1h30 .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

As part of an artist residency that began in the spring of 2025, artist Lucas Desmesures is meeting with various audiences in all the communes of the Val de Sarthe to mark the 30th anniversary of the Communauté de communes.

