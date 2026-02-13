OPUS #7 Fillé

OPUS #7

Rue du Canal Fillé Sarthe

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

2026-06-07

Création artistique et bien-être au naturel Entrée libre et gratuite !

L’île s’anime avec des ateliers arts, bien-être et nature et des propositions aux croisements de diverses disciplines. Programmation à venir. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

Artistic creation and natural well-being Free admission!

