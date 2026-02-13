OPUS #7 Fillé
OPUS #7 Fillé dimanche 7 juin 2026.
OPUS #7
Rue du Canal Fillé Sarthe
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 21:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Création artistique et bien-être au naturel Entrée libre et gratuite !
L’île s’anime avec des ateliers arts, bien-être et nature et des propositions aux croisements de diverses disciplines. Programmation à venir. .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
English :
Artistic creation and natural well-being Free admission!
L’événement OPUS #7 Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe