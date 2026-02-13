Atelier Land art, l’art en extérieur

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-06-13 2026-07-22 2026-09-30

Après un jeu de découverte des oeuvres de Land Art présentes sur le site, les enfants découvrent les caractéristiques du mouvement et les matériaux utilisés.

Inspirés par des oeuvres emblématiques, ils travaillent ensemble pour concevoir une ou plusieurs créations collectives et éphémères, qu’ils laisseront parmi les œuvres de Land Art sur l’île MoulinSart.

6€ par participants 6 ans et + durée 1h à 1h30 .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After playing a game to discover the Land Art works on the site, children learn about the characteristics of the movement and the materials used.

L’événement Atelier Land art, l’art en extérieur Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe