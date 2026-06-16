ATELIER LES PIEDS DANS L’EAU DU RECYCLO’BUS Valras-Plage mercredi 22 juillet 2026.

Valras-Plage

ATELIER LES PIEDS DANS L’EAU DU RECYCLO’BUS

48 Boulevard Jean Moulin Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Le service Réduction des déchets de l’Agglomération Béziers Méditerranée propose ateliers recyclage, créations de tawashis et jeux ludiques autour du tri.

Le service Réduction des déchets de l’Agglomération Béziers Méditerranée propose ateliers recyclage, créations de tawashis et jeux ludiques autour du tri et du réemploi. .

48 Boulevard Jean Moulin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

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English : ATELIER LES PIEDS DANS L’EAU DU RECYCLO’BUS

The Waste Reduction Department of the Béziers Méditerranée Urban Community offers recycling workshops, tawashi-making activities, and fun games focused on waste sorting.

L’événement ATELIER LES PIEDS DANS L’EAU DU RECYCLO’BUS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34