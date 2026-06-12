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BAL MUSETTE AVEC CÉDRIC BERGOUNIOUX Valras-Plage

BAL MUSETTE AVEC CÉDRIC BERGOUNIOUX Valras-Plage samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Esplanade Emile Turco

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Valras-Plage

BAL MUSETTE AVEC CÉDRIC BERGOUNIOUX

Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Profitez d’un bal musette en bord de mer avec Cédric Bergounioux.
Entrée libre.
Profitez d’un bal musette en bord de mer avec Cédric Bergounioux.   .

Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English : BAL MUSETTE AVEC CÉDRIC BERGOUNIOUX

Enjoy a bal musette by the sea with Cédric Bergounioux.
Free admission.

L’événement BAL MUSETTE AVEC CÉDRIC BERGOUNIOUX Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34

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