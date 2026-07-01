JEUDI SPORT Valras-Plage
jeudi 9 juillet 2026 · Valras-Plage
Informations pratiques
Valras-Plage
JEUDI SPORT
Esplanade Turco Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Venez vous initier au basket et apprenez à shooter et dribbler comme un pro, avec le Comité Départemental de l’Hérault et le club de basket ABSSL de Sauvian !
En partenariat avec le Comité Départemental de l’Hérault et le club de basket ABSSL de Sauvian, venez découvrir, vous initier et shooter comme un pro ! Dribbles, passes et ambiance conviviale seront au rendez-vous. Que vous soyez débutant ou passionné, le terrain vous attend dès 3 ans. .
Esplanade Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English : JEUDI SPORT
Come try your hand at basketball and learn how to shoot and dribble like a pro, with the Hérault Departmental Committee and the ABSSL basketball club in Sauvian!
L’événement JEUDI SPORT Valras-Plage a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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