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AGENDA · Valras-Plage

JEUDI SPORT Valras-Plage

jeudi 9 juillet 2026 · Valras-Plage

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Adresse
Esplanade Turco
Ville
34350 Valras-Plage
Département
Hérault
Tarif

Valras-Plage

JEUDI SPORT

Esplanade Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Venez vous initier au basket et apprenez à shooter et dribbler comme un pro, avec le Comité Départemental de l’Hérault et le club de basket ABSSL de Sauvian !
En partenariat avec le Comité Départemental de l’Hérault et le club de basket ABSSL de Sauvian, venez découvrir, vous initier et shooter comme un pro ! Dribbles, passes et ambiance conviviale seront au rendez-vous. Que vous soyez débutant ou passionné, le terrain vous attend dès 3 ans.   .

Esplanade Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English : JEUDI SPORT

Come try your hand at basketball and learn how to shoot and dribble like a pro, with the Hérault Departmental Committee and the ABSSL basketball club in Sauvian!

L’événement JEUDI SPORT Valras-Plage a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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