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BAL MUSETTE AVEC L’ORCHESTRE SERGE VERGNES Valras-Plage

BAL MUSETTE AVEC L’ORCHESTRE SERGE VERGNES Valras-Plage samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Esplanade Emile Turco

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Valras-Plage

BAL MUSETTE AVEC L’ORCHESTRE SERGE VERGNES

Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Profitez d’un bal musette en bord de mer avec l’orchestre Serge Vergnes.
Entrée libre.
Profitez d’un bal musette en bord de mer avec l’orchestre Serge Vergnes.
Entrée libre.   .

Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English : BAL MUSETTE AVEC L’ORCHESTRE SERGE VERGNES

Enjoy a seaside bal musette with the Serge Vergnes orchestra.
Free admission.

L’événement BAL MUSETTE AVEC L’ORCHESTRE SERGE VERGNES Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34

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