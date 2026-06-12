MARCHÉ DES OTAKU ET COSPLAY SHOW Valras-Plage
MARCHÉ DES OTAKU ET COSPLAY SHOW Valras-Plage vendredi 10 juillet 2026.
Valras-Plage
MARCHÉ DES OTAKU ET COSPLAY SHOW
Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Marché dédié à la culture japonaise et pop, show cosplay suivi d’un spectacle nocturne.
Marché dédié à la culture pop et à la culture japonaise avec animations et performances tout au long de la soirée.
Show cosplay à partir de 21h suivi par un spectacle.
Entrée libre. .
Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English : MARCHÉ DES OTAKU ET COSPLAY SHOW
Market dedicated to Japanese and pop culture, cosplay show followed by a night show.
L’événement MARCHÉ DES OTAKU ET COSPLAY SHOW Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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