Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BAL DES POMPIERS Valras-Plage

BAL DES POMPIERS Valras-Plage dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Esplanade Emile Turco

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Valras-Plage

BAL DES POMPIERS

Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Profitez d’un bal musette dès 19h suivi par un set du DJ Nico Sanchez.
Profitez d’un bal musette dès 19h, suivi d’une soirée DJ assurée par Nico Sanchez à partir de 21h.
Restauration possible sur place.   .

Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BAL DES POMPIERS

Enjoy a bal musette from 7pm, followed by a set from DJ Nico Sanchez.

L’événement BAL DES POMPIERS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34

À voir aussi à Valras-Plage (Hérault)