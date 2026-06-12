Valras-Plage

SOIRÉE DJ AVEC NAT MUSIC

Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Natif de Narbonne, Nat Music impose son style énergique et créatif dans le milieu de l’électro.

Originaire de Narbonne, Nat Music est devenu un figure de la scène urbaine et électro.

Avec son style énergique et créatif, il s’impose progressivement comme un artiste reconnu du milieu, avec plus d’un million de stream.

Entrée libre. .

Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr

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English : SOIRÉE DJ AVEC NAT MUSIC

A native of Narbonne, France, Nat Music’s energetic, creative style is making a name for itself on the electro scene.

L’événement SOIRÉE DJ AVEC NAT MUSIC Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34