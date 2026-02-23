Atelier Linguistique vivante La Maison Hirondelle Montréal

Atelier Linguistique vivante La Maison Hirondelle Montréal mercredi 11 mars 2026.

Atelier Linguistique vivante

La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 18:00:00
fin : 2026-04-22 20:00:00

Date(s) :
2026-03-11 2026-03-25 2026-04-08 2026-04-22 2026-05-27 2026-06-24

Atelier Linguistique vivante   .

La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 33 63 19  contact@la-maison-hirondelle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Linguistique vivante

L’événement Atelier Linguistique vivante Montréal a été mis à jour le 2026-02-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)