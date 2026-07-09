Atelier linogravure Festival de la Migration 2026 Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Atelier linogravure Festival de la Migration 2026

Médiathèque 25 rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-30

A l’occasion du 3e Festival de la Migration qui aura lieu à Saint-Denis d’Oléron du 28 septembre au 4 octobre, la Ligue de Protection des Oiseaux en partenariat avec la Médiathèque vous propose un atelier linogravure animé par Natacha de Merveille en Soi.

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Médiathèque 25 rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

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English : Linocut Workshop Migration Festival 2026

To mark the 3rd Migration Festival, which will take place in Saint-Denis d’Oléron from September 28 to October 4, the League for the Protection of Birds, in partnership with the M%E9diath%E8que, is offering a linocut workshop led by Natacha from Merveille en Soi.

L’événement Atelier linogravure Festival de la Migration 2026 Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes