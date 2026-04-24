Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert méditatif kotamo et voix par Gaya Brocante Saint-Denis-d’Oléron

Concert méditatif kotamo et voix par Gaya Brocante Saint-Denis-d’Oléron mercredi 5 août 2026.

Lieu : Brocante

Adresse : 1bis Rue de la Boirie

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

Concert méditatif kotamo et voix par Gaya

Brocante 1bis Rue de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 21:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06

Dans le cadre du Festival “Au Jardin”, un voyage sonore immersif avec Kotamo et la voix de Gaya, à vivre allongé pour une expérience méditative et apaisante.
  .

Brocante 1bis Rue de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 70 09 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Meditative concert: kotamo and voice by Gaya

As part of the Au Jardin Festival, an immersive sound journey with Kotamo and the voice of Gaya, to be enjoyed lying down for a meditative, soothing experience.

L’événement Concert méditatif kotamo et voix par Gaya Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime)