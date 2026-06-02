Atelier Linogravure Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem
Atelier Linogravure Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Nicolas-du-Pélem
Atelier Linogravure
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Gravez votre plus beau dessin sur du linoléum, encrez-le de rouge, de noir ou de bleu pour ensuite l’imprimer sur papier.
Org. Musée de l’Ecole de Bothoa .
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95
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English :
L’événement Atelier Linogravure Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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