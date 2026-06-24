Les vacances au musée de l’école ! Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem

lundi 6 juillet 2026 · Musée de l'école de Bothoa · Saint-Nicolas-du-Pélem

Informations pratiques

Saint-Nicolas-du-Pélem

Les vacances au musée de l’école !

Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Découvrez toute la programmation estivale que le musée vous a concocté.

Exposition, écriture à la plume, dictée, ateliers famille, journée de l’écolier…

Org. Musée de l’école de Bothoa .

Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95

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English :

L’événement Les vacances au musée de l’école ! Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh