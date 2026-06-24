Les vacances au musée de l’école ! Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem
lundi 6 juillet 2026 · Musée de l'école de Bothoa · Saint-Nicolas-du-Pélem
Informations pratiques
Saint-Nicolas-du-Pélem
Les vacances au musée de l’école !
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
Découvrez toute la programmation estivale que le musée vous a concocté.
Exposition, écriture à la plume, dictée, ateliers famille, journée de l’écolier…
Org. Musée de l’école de Bothoa .
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95
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English :
L’événement Les vacances au musée de l’école ! Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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