Atelier livres brodés Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Atelier livres brodés

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Un atelier de broderie, proposé par l'illustratrice Véronique Mazière sur le thème de la fleur, inspiré de son livre brodé "Apollo blues".

Gratuit A partir de 8 ans Sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

L’événement Atelier livres brodés Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden