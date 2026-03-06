Concert Orgue et choeur Place des Carmes Pont-l’Abbé

Concert Orgue et choeur

Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l'Abbé Finistère

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Orgue et choeur: David CASSAN-Fabien AUBE et Choeur d’enfants de Bretagne de la cathédrale de Rennes

Libre participation

Organisé par les Amis de l’orgue .

English : Concert Orgue et choeur

