Concert Orgue et choeur Place des Carmes Pont-l’Abbé dimanche 19 avril 2026.
Tarif : – –
Orgue et choeur: David CASSAN-Fabien AUBE et Choeur d’enfants de Bretagne de la cathédrale de Rennes
Libre participation
Organisé par les Amis de l’orgue .
Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59
