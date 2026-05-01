Pont-l’Abbé

Spectacle Kement Tu

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez assister au spectacle Kement Tu organisé par Kenleur:

Kement Tu, tous azimuts en français, sont les rencontres des ensembles traditionnels de la confédération Kenleur dans le cadre de l’évaluation des groupes qui souhaitent être labellisés (or, argent, bronze).

Fruit de collaborations de longues années avec les principaux festivals de Bretagne, Kement Tu a pour vocation la promotion de la scène traditionnelle bretonne actuelle.

Les spectacles présentés lors des Kement Tu sont des pièces chorégraphiques maîtresses, travail de toute une année, aux différentes sensibilités artistiques invitant le spectateur au voyage dans la Bretagne d’aujourd’hui. Une alchimie magnifiée alliant la grâce du costume, la transe de la musique et la puissance de la danse traditionnelle, mise en scène et chorégraphiée sous un oeil résolument contemporain.

Gratuit pour les -12 ans .

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 97 58 10 50

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English :

L’événement Spectacle Kement Tu Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Pays Bigouden