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Rencontre Les arbres gardiens du vivant Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Rencontre Les arbres gardiens du vivant Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé mardi 26 mai 2026.

Lieu : Place Benjamin Delessert

Adresse : Médiathèque Julien Gracq

Ville : 29120 Pont-l'Abbé

Département : Finistère

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tarif :

Pont-l’Abbé

Rencontre Les arbres gardiens du vivant

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

Une rencontre pour découvrir le monde vivant qui se cache derrière
chaque arbre. Animé par Stéphanie Le Borgne de Bigoud Ô jardin.

Gratuit Tout public Sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq   .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88 

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English : Rencontre Les arbres gardiens du vivant

L’événement Rencontre Les arbres gardiens du vivant Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden

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