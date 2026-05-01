Rencontre Les arbres gardiens du vivant Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Rencontre Les arbres gardiens du vivant Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé mardi 26 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Rencontre Les arbres gardiens du vivant
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Une rencontre pour découvrir le monde vivant qui se cache derrière
chaque arbre. Animé par Stéphanie Le Borgne de Bigoud Ô jardin.
Gratuit Tout public Sur inscription
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
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English : Rencontre Les arbres gardiens du vivant
L’événement Rencontre Les arbres gardiens du vivant Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden
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