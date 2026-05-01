Rencontre Les arbres gardiens du vivant Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Rencontre Les arbres gardiens du vivant

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Une rencontre pour découvrir le monde vivant qui se cache derrière

chaque arbre. Animé par Stéphanie Le Borgne de Bigoud Ô jardin.

Gratuit Tout public Sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

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English : Rencontre Les arbres gardiens du vivant

L’événement Rencontre Les arbres gardiens du vivant Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden