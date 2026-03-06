Concert Orgue Place des Carmes Pont-l’Abbé

Concert Orgue

Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Orgue: Claude BOUGLON, professeur honoraire des Conservatoires Nationaux de Musique

Libre participation

Organisé par les Amis de l’orgue .

Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Orgue

L’événement Concert Orgue Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden