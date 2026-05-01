Rencontre avec Gwennyn Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Rencontre avec Gwennyn Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé samedi 30 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Rencontre avec Gwennyn
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de la fête de la Bretagne
Une rencontre avec la chanteuse Gwennyn pour un échange en
breton autour de son parcours.
Gratuit Public adulte Sur inscription
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
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English : Rencontre avec Gwennyn
L’événement Rencontre avec Gwennyn Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden
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