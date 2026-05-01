Rencontre avec Gwennyn Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Rencontre avec Gwennyn

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de la fête de la Bretagne

Une rencontre avec la chanteuse Gwennyn pour un échange en

breton autour de son parcours.

Gratuit Public adulte Sur inscription

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Gwennyn

L’événement Rencontre avec Gwennyn Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden