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Jeux de société Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Jeux de société Rue des Carmes Pont-l’Abbé mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Rue des Carmes

Adresse : Médiathèque Julien Gracq

Ville : 29120 Pont-l'Abbé

Département : Finistère

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Pont-l’Abbé

Jeux de société

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Un moment en famille autour de la collection de jeux de société de
la Maison pour Tous.

Gratuit Public familial

Organisé par la médiathèque   .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88 

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden

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