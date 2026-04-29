Mai à vélo Balade cyclable sur la voie verte Pont-l’Abbé Quimper Maison des associations de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé
Mai à vélo Balade cyclable sur la voie verte Pont-l’Abbé Quimper Maison des associations de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé vendredi 8 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Mai à vélo Balade cyclable sur la voie verte Pont-l’Abbé Quimper
Maison des associations de Pont-l’Abbé 17 Rue de la Gare Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Initié en 2020 par tous les acteurs du vélo avec le ministère de la Transition écologique et le ministère chargé des Sports, Mai à vélo est un événement d’ampleur nationale de promotion du vélo. L’ambition est de faire que ce mode de déplacement soit utilisé et adopté partout en France toute l’année.
À la découverte du patrimoine bigouden à vélo
Avec l’office de tourisme, les services mobilités et tourisme de la CCPBS ont créé des boucles cyclables pour vous faire découvrir à votre rythme le petit patrimoine bigouden, chapelles, menhirs, abris du marin, port, etc.
Initiation au voyage à la journée 19 km aller 19 km retour (38 km au total)
10h 17h
Départ Pont-l’Abbé Maison des associations pique-nique à la maison des mobilités de Quimper, puis retour à Pont-l’Abbé.
Balade à la demi-journée 9,5 km aller 9,5 km retour (19 km au total)
10 h 13 h ou 14 h 17 h
Départ Pont-l’Abbé Maison des associations balade jusqu’à Ti Lipic à Plomelin puis retour à Pont-l’Abbé.
Port du casque conseillé, obligatoire pour les de 12 ans.
Prévoir pique-nique, eau et nécessaire de réparation.
Sans inscription .
Maison des associations de Pont-l’Abbé 17 Rue de la Gare Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 60 60 90
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English : Mai à vélo Balade cyclable sur la voie verte Pont-l’Abbé Quimper
L’événement Mai à vélo Balade cyclable sur la voie verte Pont-l’Abbé Quimper Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Pays Bigouden
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