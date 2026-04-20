Les rendez-vous nature Balade contée au clair de lune Rosquerno Pont-l’Abbé
Les rendez-vous nature Balade contée au clair de lune Rosquerno Pont-l’Abbé jeudi 30 avril 2026.
Pont-l’Abbé
Les rendez-vous nature Balade contée au clair de lune
Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Dans une douce ambiance, se promener accompagné de la fraîcheur du soir, à l’heure où les chouettes entonnes leurs hululements…
Le bois de Rosquerno et l’estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé sont des lieux propices à l’écoute des contes et autres légendes qui prennent toutes leurs saveurs à la nuit tombée et au clair de lune.
3 km de balade.
Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.
Sur réservation. .
Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English : Les rendez-vous nature Balade contée au clair de lune
L’événement Les rendez-vous nature Balade contée au clair de lune Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden
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