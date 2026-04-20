Les rendez-vous nature Balade contée au clair de lune Rosquerno Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Les rendez-vous nature Balade contée au clair de lune

Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Dans une douce ambiance, se promener accompagné de la fraîcheur du soir, à l’heure où les chouettes entonnes leurs hululements…

Le bois de Rosquerno et l’estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé sont des lieux propices à l’écoute des contes et autres légendes qui prennent toutes leurs saveurs à la nuit tombée et au clair de lune.

3 km de balade.

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Sur réservation. .

Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous nature Balade contée au clair de lune

L’événement Les rendez-vous nature Balade contée au clair de lune Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden