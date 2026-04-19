Exposition Art Pop 4eme édition Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé
Exposition Art Pop 4eme édition Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé lundi 20 avril 2026.
Pont-l’Abbé
Exposition Art Pop 4eme édition
Rue Jules Ferry Patronage Laïque Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-20
C’est la quatrièmeannée qu’ avec l’Amicale laïque nous organisons cette exposition que nous voulons conviviale et populaire et qui y arrive !
Regroupant cette année 60 artistes !
Seront accrochées quelques œuvres par artiste , la plupart du temps une ou deux parfois trois , notre intention est de montrer différents choix et techniques artistiques en devenir et plus aboutis !
Les artistes vous accueilleront à tour de rôle du lundi au samedi de 15h00 à 19h00 , un pot de l’amitié et vernissage vous est proposé le vendredi 24 avril à compter de 18h00 !
Nous vous attendons avec plaisir ! .
Rue Jules Ferry Patronage Laïque Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75
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English : Exposition Art Pop 4eme édition
L’événement Exposition Art Pop 4eme édition Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden
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