Chasse aux oeufs Pont-l’Abbé
Chasse aux oeufs Pont-l’Abbé mercredi 22 avril 2026.
Pont-l’Abbé
Chasse aux oeufs
Rosquerno Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
La chasse aux oeufs du secours populaire est ouverte ! .
Rosquerno Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 74 24 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Pont-l'Abbé (Finistère)
- La maison de l’alimentation itinérante Présentation des produits et savoir faire bigoudens à travers la Destination Pays bigouden Place de la République Pont-l’Abbé 22 avril 2026
- Atelier Reliure et tampon Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé 22 avril 2026
- Garden party des créateurs Clos de Trevannec chez Oma Pont-l’Abbé 24 avril 2026
- La maison de l’alimentation itinérante Escape Game Place de la République Pont-l’Abbé 25 avril 2026
- Spectacle de l’école de cirque Alexis Ritz Terre-plein de la Madeleine Pont-l’Abbé 25 avril 2026