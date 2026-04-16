Pont-l’Abbé

Chasse aux oeufs

Rosquerno Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La chasse aux oeufs du secours populaire est ouverte ! .

Rosquerno Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 74 24 19

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Destination Pays Bigouden