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Chasse aux oeufs Pont-l’Abbé

Chasse aux oeufs Pont-l’Abbé mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Rosquerno

Ville : 29120 Pont-l'Abbé

Département : Finistère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif :

Pont-l’Abbé

Chasse aux oeufs

Rosquerno Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

La chasse aux oeufs du secours populaire est ouverte !   .

Rosquerno Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 74 24 19 

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Destination Pays Bigouden

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