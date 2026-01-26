Spectacle Les sermons de Marcel Pagnol Place des Carmes Pont-l’Abbé

Spectacle Les sermons de Marcel Pagnol

Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé Finistère

Dans l’église du père Eusèbe, les mots de Pagnol résonnent comme des prières de chair et de sang tendres, drôles et bouleversants. La Provence prend voix…

Le père Eusèbe ne prêche pas pour s’auréoler d’éloquence il parle pour toucher les cœurs, avec des mots simples, chaleureux et tissés de tendresse.

À travers lui, c’est Marcel Pagnol qui parle. Sa Provence s’anime, bruissante d’accents et de parfums, traversée par les figures inoubliables de son œuvre le curé de Cucugnan et son rêve de salut, les terres arides des Bastides Blanches, la plainte de Manon et de sa source tarie ou encore le berger de La Femme du Boulanger.

Venez écouter, rire, vibrer et vous émouvoir de chaque sermon. Et entendre, dans l’écho des murs, la voix de Pagnol résonner dans nos cœurs.

Interprété par Vincent Fernandel, fils du chanteur Franck Fernandel et petit-fils de l’acteur Fernandel.

Le billetterie est accessible sur https://www.billetweb.fr/les-sermons-de-marcel-pagnol.

Ce spectacle est proposé par la Pastorale du Tourisme du diocèse de Quimper et Léon. .

