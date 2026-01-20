Troc et puces des selkies Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé

Troc et puces des selkies Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé dimanche 19 avril 2026.

Troc et puces des selkies

Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Venez chiner la bonne affaire !
Petite restauration et buvette sur place

Informations exposants
Inscription via https://www.helloasso.com/associations/selkies-du-pays-bigouden   .

Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 59 61 75 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Troc et puces des selkies Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Destination Pays Bigouden