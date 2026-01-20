Troc et puces des selkies Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé

Troc et puces des selkies

Route de Saint-Jean-Trolimon Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

Venez chiner la bonne affaire !

Petite restauration et buvette sur place

Informations exposants

Inscription via https://www.helloasso.com/associations/selkies-du-pays-bigouden .

L’événement Troc et puces des selkies Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Destination Pays Bigouden