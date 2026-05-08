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Heure du conte Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Heure du conte Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Place Benjamin Delessert

Adresse : Médiathèque Julien Gracq

Ville : 29120 Pont-l'Abbé

Département : Finistère

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif :

Pont-l’Abbé

Heure du conte

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Un moment de lecture d’albums, de livres animés, de kamishibaï, de
pop-up. Animé par Anne Bouvier.

Gratuit Public jeunesse à partir de 3 ans

Organisé par la médiathèque   .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88 

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden

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