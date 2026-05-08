Heure du conte Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Heure du conte

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Un moment de lecture d’albums, de livres animés, de kamishibaï, de

pop-up. Animé par Anne Bouvier.

Gratuit Public jeunesse à partir de 3 ans

Organisé par la médiathèque .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden