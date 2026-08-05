Informations pratiques

Vitré

Atelier Ludo’Créa

2B Allée du Mail Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12

Le Cœur Social de Vitré organise les mercredis 5 et 12 août de 15h à 18h les ateliers Ludo’créa à la maison de quartier Maison Rouge à Vitré.

Au programme

Création de jeux de société avec de la récup’ + temps de jeux.

En famille à partir de 6 ans.

Gratuit (adhésion au Cœur Social 5€).

Renseignements au 02 99 74 31 81 .

2B Allée du Mail Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 31 81

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English :

L’événement Atelier Ludo’Créa Vitré a été mis à jour le 2026-08-04 par OT VITRE