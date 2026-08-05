Atelier Ludo’Créa Vitré
mercredi 5 août 2026 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Atelier Ludo’Créa
2B Allée du Mail Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12
Le Cœur Social de Vitré organise les mercredis 5 et 12 août de 15h à 18h les ateliers Ludo’créa à la maison de quartier Maison Rouge à Vitré.
Au programme
Création de jeux de société avec de la récup’ + temps de jeux.
En famille à partir de 6 ans.
Gratuit (adhésion au Cœur Social 5€).
Renseignements au 02 99 74 31 81 .
2B Allée du Mail Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 31 81
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English :
L’événement Atelier Ludo’Créa Vitré a été mis à jour le 2026-08-04 par OT VITRE
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