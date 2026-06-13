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Atelier Macramé Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence

Atelier Macramé Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Océane

Adresse : Bibliothèque Belligné

Ville : 44370 Loireauxence

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Loireauxence

Atelier Macramé Biblio’fil

Rue de l’Océane Bibliothèque Belligné Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :
2026-07-08

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Dès 7 ans.
Inscription conseillée.   .

Rue de l’Océane Bibliothèque Belligné Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89 

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English :

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L’événement Atelier Macramé Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-06-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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