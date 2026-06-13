Atelier Macramé Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence

Loireauxence

Atelier Macramé Biblio’fil

Rue de l’Océane Bibliothèque Belligné Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Réalise ton marque page en macramé, animé par Gwenaëlle Plisson.

Dès 7 ans.

Inscription conseillée. .

Rue de l’Océane Bibliothèque Belligné Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make your own macramé bookmark, led by Gwenaëlle Plisson.

L’événement Atelier Macramé Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-06-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis