Atelier Macramé Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence
Atelier Macramé Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence mercredi 8 juillet 2026.
Loireauxence
Atelier Macramé Biblio’fil
Rue de l’Océane Bibliothèque Belligné Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Réalise ton marque page en macramé, animé par Gwenaëlle Plisson.
Dès 7 ans.
Inscription conseillée. .
Rue de l’Océane Bibliothèque Belligné Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
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English :
Make your own macramé bookmark, led by Gwenaëlle Plisson.
L’événement Atelier Macramé Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-06-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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